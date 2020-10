Weitere Cannabisplantage ausgehoben

Brakel-Hembsen (WB). Offenbar ist der Polizei in Sachen Drogenkriminalität ein deutlich dickerer Fisch ins Netz gegangen als es zunächst den Anschein hatte, denn: Nicht nur in Sommersell hat die Polizei am Dienstag eine Cannabisplantage ausgehoben, Am Dienstagnachmittag gelang ihr dies auch in Hembsen. Ob es einen Zusammenhang gibt, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Polizei und Staatsanwaltschaft hüllen sich in Schweigen.

Von Frank Spiegel