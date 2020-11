Antrag soll bis Jahresende fertig sein

Der Kreis Höxter will beim Thema Regionales Bildungszentrum (RBZ) weiter am Ball bleiben. Damit sollen die Berufskollegstandorte in Brakel, Warburg und Höxter zukunftssicher gemacht werden.

Bis zum Jahresende soll ein geänderter Antrag bei den zuständigen Behörden vorliegen. Eine erste Fassung war laut Bildungsministerium nicht genehmigungsfähig. „Jetzt wollen wir einen überarbeiteten Antrag zur Teilnahme an dem Schulversuch einreichen“, sagt Kreisdirektor Klaus Schumacher. Er hat in dieser Woche gemeinsam mit Landrat Michael Stickeln und dem Landtagsabgeordneten Matthias Goeken ein Gespräch mit der Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer, in der Landeshauptstadt Düsseldorf geführt.

Antrag gestellt, an dem Schulversuch teilzunehmen

„Im Rahmen des komplexen Antragsverfahrens waren noch Detailfragen zu klären. Eine kurzfristige Möglichkeit zum Gespräch mit Frau Ministerin Gebauer haben wir deshalb sehr gern wahrgenommen, um diese offenen Fragen im direkten Gespräch zu erörtern“, sagt Stickeln. Die gewonnenen Erkenntnisse und Hinweise würden nun in die Aktualisierung des Antrages einfließen. „Den geänderten Antrag werden wir dann erneut in den politischen Gremien vorstellen“, kündigt der Landrat an.

Der Kreis Höxter hatte beim Schulministerium den Antrag gestellt, an dem Schulversuch RBZ des Landes teilzunehmen. „Einbezogen werden die beiden Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Höxter mit ihren drei Standorten in Brakel, Höxter und Warburg“, erläutert Kreisdirektor Klaus Schumacher.

Mit Videoüberwachung Schulstandorte vernetzen

Mit der Schaffung eines Regionalen Bildungszentrums könnte es möglich sein, von der Mindestschülerzahl pro Klasse an den Berufskollegs abzuweichen. Auch das „Distance learning“ könnte in den Blick genommen werden. Per Videoübertragung könnten zum Beispiel Schulstandorte miteinander vernetzt werden.

Wie CDU-Fraktionschef Dr. Josef Lammers in seiner letzten Haushaltsrede ausführte, könnten mit der Schaffung eines RBZ Bildungsgänge im Kreis Höxter gehalten werden, derzeit seien 13 von 26 gefährdet.

Erklärtes politisches Ziel im Kreis Höxter ist es, die drei Berufskollegstandorte zu erhalten. Ursprünglich sollten sie alle zu einer Schule mit drei Standorten verschmolzen werden. Diesen Beschluss hatte der Kreistag bereits im Februar 2016 gefasst. Diesen Plan lehnte das Schulministerium aber ab. Fusioniert wurden darum zunächst die Kollegs in Höxter und Brakel, das von Michael Urhahne geleitet wird. In Warburg ist die Schulleiterstelle im vergangenen Jahr neu besetzt worden. Matthias Gehle folgte auf Josef Hilkenbach.