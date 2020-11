Farbe frischt die Pfarrkirche auf

Das dachte sich auch der Kirchenvorstand im Pastoralen Raum Brakel und beschloss 2017 nach einer ausgiebigen Besichtigung, hier muss etwas geschehen.

Geplant wurde konkret ein Jahr später 2018 und das Büro RSK-Architekten aus Gehrden eingeschaltet. Dipl.-Ing.-Architekt Peter Knobloch sah sich die Fassade und das Dach genau an und kam zu folgenden Ergebnis: Risse müssen saniert werden, lockerer Putz entfernt und erneuert werden, und das Dach weist einige Beschädigungen auf, die jedoch relativ einfach beseitigt werden können. Im Zuge des Sanierung soll auch einbarrierefreier Zugang geschaffen werden.

Kirchenvorstand organisiert engagiert die Sanierung

Organisiert und in die Wege geleitet hat der Kirchenvorstand um Vorsitzenden Willi Koch die Sanierung. „Ich brauchte allerdings so gut wie nichts machen. Der Kirchenvorstand hat alleine und sehr engagiert die Sachen in die Wege geleitet. Ich bin froh, einen so tollen Kirchenvorstand zu haben“, sagte Pfarrer Willi Koch bei einem Ortstermin.

„Ich kann gar nicht sagen, wann die katholische Pfarrkirche hier im Ort zum letzten Mal außen saniert wurde“, sagte Christoph Held, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes.

Die Kirche wurde zwischen 1828 und 1840 erbaut, vorwiegend in Eigenleistung, da die Gemeinde wenige Eigenmittel besaß. 1908 ist sie um einen ungefähr drei Meter tiefen basilikalischen Anbau erweitert worden. Es entstanden der Marienaltar und der Josephsaltar an den Seiten.

Großteil der Arbeiten im Dezember erledigt

„1998 wurde der Innenraum saniert. Und jetzt nagt der Zahn der Zeit an der Außenfassade. Da mussten wir dringend etwas machen“, sagte Christoph Held. Angefangen wurde im September 2018, mit viel Glück und passendem Wetter wird der Großteil der Arbeiten im Dezember erledigt sein, wie Held erklärte.

Neben den Außenwänden muss das Dach an einigen Stellen ausgebessert werden. Die alten Dachpfannen können aber weiterhin benutzt werden. Der Dachfirst erhält dagegen neue Schieferplatten.

„Durch die Größe und der Höhe des Gebäudes dauerte das Aufstellen der Gerüste allein vier Wochen“, erklärt Christoph Held. Durchgeführt habe sämtliche Arbeiten Handwerksbetriebs aus der Region. Darauf hat der Kirchenvorstand großen Wert gelegt.

„Zum Schluss kommt noch das Kreuz auf dem Turm. Er war früher vergoldet und wird gerade wieder vergoldet“, freut sich der Kirchenvorstand mit Christoph Held, Michael Krömeke und Stefan Kleibrink.

350.000 Euro kostet die Kirchenrenovierung. Einen Teil übernehmen der Gemeindeverband und das Erzbistum. „Für den Rest müssen wir aufkommen“, sagte Christoph Held.