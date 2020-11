Dem zuletzt unterstützten Kindergarten Musuj Muju in Bella Vista (Bolivien) soll dennoch auch in diesem Jahr geholfen werden.

„Bolivien ist von COVID-19 stark betroffen, sodass auch aktuell das private und öffentliche Leben nach wie vor stark eingeschränkt ist. So sind unter anderem alle Kindergärten zunächst bis zum Jahresende geschlossen. Da die Eltern der Kinder zumeist als Tagelöhner tätig sind, erzielen sie kaum Einkommen. Viele können sich kaum ausreichende Lebensmittel leisten“, beschreibt Hubertus Roland vom Brakeler Freundeskreis die Situation.

Schwester Karoline berichtet: „Unsere Erzieherinnen übernehmen die Betreuung der Familien in Not durch Hausbesuche. Viele müssen mit Lebensmittelpaketen versorgt werden.“ Gegenwärtig sind im Kindergarten Musuj Muju in Bella Vista 175 Kinder eingeschrieben.

Ziel des „Freundeskreises Schwester Karoline“ aus Brakel ist es, möglichst viele Familien mit einem Lebensmittelpaket (Reis, Nudeln, Mehl, Hygieneartikel) im Wert von 25 Euro zu unterstützen.

Daher werden die Kommunionkinder in diesem Jahr statt der Mitwirkung beim Chile-Basar durch eine so genannte „Challenge“ (sportliche und spielerische Aktivitäten) versuchen, Spendengelder mit Hilfe von selbst gesuchten Sponsoren zu gewinnen. Mit viel Engagement wurden erste Aktionen bereits erfolgreich durchgeführt. Auch die Schulen der Brede haben sich der Aktion angeschlossen.

Hubertus Roland: „Damit einer möglichst großen Zahl von Familien mit dem Allernotwendigsten geholfen werden kann, sind weitere Geldspenden willkommen.“

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann seine Spende im Pfarrbüro abgeben oder alternativ mit dem Stichwort „Spendenaktion Bolivien 2020“ auf das Konto von Cristo Vive Europa überweisen (IBAN: DE96 7216 0818 0006 2700 69, Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG). Das Geld wird von dort direkt an Schwester Karoline weitergeleitet. Wer eine steuerabzugsfähige Spendenbescheinigung wünscht, wird gebeten, seine Anschrift anzugeben.

Der „Freundeskreises Schwester Karoline Brakel“ ist Unterstützern dankbar. Weitergehende Informationen können über das Pfarrbüro angefragt werden oder finden sich im Internet.

www.cristovive.de