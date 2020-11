Bürgermeister Hermann Temme hatte im Vorfeld erklärt, dass der vom Rat beschlossene Verzicht auf mehrere an sich geplante Großprojekte in diesem Jahr maßgeblich zu diesem Ergebnis beigetragen habe. „Diese sind nicht in Vergessenheit geraten, das verspreche ich“, kündigte er deren Umsetzung zum nächst möglichen Zeitpunkt an. Sobald die Liquidität der Stadtkasse es hergebe, würden die Projekte in Angriff genommen.

„Ich möchte nicht wie andere Städte mehrere Millionen Kassenkredite aufnehmen, um die Liquidität zu erhalten“, stellte der Bürgermeister klar.

Wie Dominik Schlenhardt ausführte, habe man – vor der Corona-Pandemie – bei der Gewerbesteuer 8,8 Millionen Euro Einnahmen angenommen, bei der Einkommenssteuer habe man mit 6,6 Millionen und bei der Umsatzsteuer mit 1,6 Millionen Euro kalkuliert.

Bei der Gewerbesteuer habe man im Mai noch mit 20 Prozent Mindereinnahmen gerechnet, was etwa 2 Millionen Euro entsprochen hätte. Durch nicht vorhersehbare Nachzahlungen liege man bei der Gewerbesteuer nun aber bei knapp 8,5 Millionen Euro.

Bei der Einkommenssteuer seien 600.000 Euro weniger als geplant in das Stadtsäckel geflossen – wie im Mai prognostiziert. Bei der Umsatzsteuer rechnet der Kämmerer mit einem Defizit von 100.000 Euro.

Insgesamt müsse die Stadt Brakel mit Mindereinnahmen von 1,1 Millionen Euro rechnen. Im Mai hatte man noch mit knapp drei Millionen Euro gerechnet.

„Das ist deutlich weniger als ursprünglich geplant“, konstatierte Dominik Schlenhardt. Grundsätzlich könne man daher mit dem Verlauf des Jahres bisher zufrieden sein.

Sorgen habe ihm zwischendurch die Liquidität der Stadt bereitet. Schlenhardt: „Nach einem soliden Sommer ist die Liquidität im Herbst ins Negative abgedriftet.“ Um gegenzusteuern, sei ein im Haushaltsplan vorgesehener Investitionskredit beim Wasserwerk in Höhe von 850.000 Euro in Anspruch genommen worden.

„Durch den Steuerhebetermin im November hat sich die Kassenlage weiter stabilisiert“, führte Dominik Schlenhardt aus. Derzeit liege die Stadt bei einem Kassenstand von knapp 3,5 Millionen Euro. Das entspreche einem guten Jahresdurchschnitt.

Der vorläufige Verzicht auf Investitionen in Höhe von fünf Millionen Euro war auch nach Beurteilung des Kämmerers der einzig richtige Weg. Dominik Schlenhardt: „Sonst wären wir in diesem Sommer in ganz arge Schwierigkeiten gekommen.“

Noch diffus gestaltet sich nach Einschätzung des Finanzexperten der Ausblick auf die kommenden Jahre. „Aufgrund der unklaren wirtschaftlichen Entwicklung werden das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre nur schwer zu kalkulieren sein“, ist sich der Kämmerer sicher. Er stellte eindeutig klar: „Es wird ein erheblicher Sparwille nötig sein, um die nahe Zukunft zu bestehen. Hier sind Verwaltung und Politik gleichermaßen gefordert, die Herausforderung ernst zu nehmen.“

Beim kommenden Haushalt werde man sich „stark zurücknehmen“ müssen. Schlenhardt: „Die Aussichten sind nicht positiv.“

„Wir werden auch weiter finanzpolitisch auf Sicht fahren müssen. Die Kreisumlage wird weiter steigen, die Jugendhilfekosten dramatisch“, sagte Hermann Temme und stellte fest: „Die Sozialkosten werden weiter elementarer Bestandteil der kommunalen Haushalte sein.“