Gebühren neu kalkuliert

Aber: Die Benutzung der Friedhofshallen für die Trauerfeier ist nicht mehr umsonst. Sie kostet künftig 344 Euro – unabhängig davon wie lange die Feier dort dauert. Wer die Kühl und Aufbewahrungskammer nutzt, zahlt nicht mehr eine Pauschale von 65 Euro sondern eine Tagesmiete in Höhe von 135 Euro.

Die Stadt Brakel hatte die Kommunalagentur NRW mit der Neukalkulation beauftragt. Deren Syndikusrechtsanwältin Nadine Appler und Jürgen Bröker von der Stadt Brakel hatten diese im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt.

Ziel der Neukalkulation sollte eine kostendeckende und vor allem rechtssichere Gebührenkalkulation sein, bei der alle Gebührentatbestände komplett neu kalkuliert und in ein neues Gebührensystem umgestellt werden.

„Da bei den Nutzungsgebühren das Gebührensystem umgestellt wurde und die Grabarten in diesem Zusammenhang neu eingeteilt und berechnet worden sind, ist die Vergleichbarkeit mit den vorherigen Gebührensätzen nicht immer möglich gewesen“, teilt die Verwaltung mit.

Der Erwerb an Nutzungsrechten für Sarggräber wird deutlich günstiger. Ein Reihengrab für Verstorbene von sechs Jahren an kostete zum Beispiel noch 2050 Euro und würde von Januar an 598 Euro kosten. Bei den Urnengräbern halten sich steigende und sinkende Gebühren in etwa die Waage. Die Bestattungsgebühren selbst fallen künftig allgemein günstiger aus, die Kosten für den Abbau von Grabanlagen und Einebnungen verändern sich kaum.

Wie Jürgen Bröker im Ausschuss erläuterte, erklärt sich die deutlich teurere Nutzung der Friedhofshallen damit, dass die kostenträchtige Unterhaltung der Kapelle bisher mit in die Bestattungsgebühr eingerechnet wurde, was nach jüngster Rechtssprechung nicht sein darf. Sie muss deshalb zukünftig separat dargestellt werden.

Die Benutzung der Friedhofshallen müsse zudem in die Bereiche Trauerfeier und in Aufbewahrung getrennt werden. Eine einheitliche Nutzungsgebühr für Friedhofshallen sei rechtswidrig. Zukünftig werde es also die Gebührenpositionen Trauerfeier und Kühl/Aufbewahrungskammer geben. Insbesondere letztere hat nach Aussagen Brökers in der Vergangenheit oft zu erheblichen Defiziten geführt. Wenn Verstorbene vor allem im Sommer länger aufbewahrt werden mussten, hätte die einmalige Gebühr bei weitem nicht ausgereicht, um die in der Zeit anfallenden Energiekosten zu decken.

Mit der Änderung der Gebührensatzung ist die Stadt l zudem einem häufiger an sie herangetragenen Wunsch nachgekommen. Bei den Urnengräbern wurde die Ruhe- beziehungsweise. Nutzungszeit von 30 auf 25 Jahre gesenkt. „Aus der Bürgerschaft kam immer wieder Kritik über zu lange Ruhezeiten für Urnengräber, erläuterte Jürgen Bröker.