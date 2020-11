Demnach soll es möglich sein, dass die Stadt leer stehende Ladenlokale anmietet und für einen günstigeren Kurs an Unternehmensgründer weitervermietet. Auf diese Weise können neue Nutzungskonzepte in der Innenstadt etabliert werden. Insgesamt fließen über drei Jahre 484.000 Euro aus Düsseldorf in die Stadtkasse. Die Stadt zahlt aus eigener Tasche rund 54.000 Euro hinzu.

Konkret dürfen die Vermieter nach Angaben von Wirtschaftsförderer Alexander Kleinschmidt bei einer Vermietung an die Kommune maximal 70 Prozent der Altmiete verlangen. Bei einer Weitervermietung müsste der Mieter mindestens 40 Prozent der Altmiete zahlen. Die Differenz trägt die Stadt. Diese Form der Förderung ist für maximal zwei Jahre und für eine Ladenfläche von maximal 300 Quadratmeter möglich.

Darüber hinaus möchte die Kommune ein Unterstützungspaket für große Einzelhandelsimmobilien auflegen. Dabei geht es vorrangig um Machbarkeitsstudien und beispielsweise um die Frage, ob es möglich ist, mehrere kleinere Flächen zu einer großen zusammenzulegen. Dazu sollen Gespräche mit den Eigentümern geführt und städtebauliche Planungen vorgenommen werden. Weiterhin wird es der Stadt auch möglich sein, Einzelhandelsimmobilien ohne Nutzungsperspektive für eine Zwischenzeit zu erwerben und sie dann später in ein möglicherweise größeres Projekt wieder einzubringen. Konkrete Pläne gibt es an dieser Stelle noch nicht. Wie Vizeverwaltungschef Peter Frischemeier erläuterte, gehe es zunächst darum mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen. Geld steht auch für die Beratung von Immobilieneigentümern zur Verfügung.

Die vorgesehenen Maßnahmen beziehen sich auf den Bereich des historischen Stadtkerns und die Warburger Straße hinauf bis zur Abzweigung Bahndamm. „Das ist der zentrale Versorgungsbereich Brakels“, sagte Bürgermeister Hermann Temme, der klar stellte, dass die Innenstadt in den kommenden Jahren im Fokus des politischen Handelns liege. Er wünscht sich eine vielfältige Innenstadt mit gastronomischen Angeboten und Handelsgeschäften. Der neue Vorsitzende des Wirtschaftsförderungsausschusses, Uwe Oeynhausen, kann sich auch vorstellen, dass Dienstleister, die derzeit noch im Außenbereich angesiedelt seien für die City begeistert werden könnten. „Die Umnutzung von Ladenlokalen in Wohnraum darf nur der allerletzte Schritt sein“, sagte Oeynhausen.

Derzeit gibt es in Brakel nach Angaben der Verwaltung gut zehn leer stehende Ladenlokale. Eines wird zum Jahresanfang allerdings wieder belebt. Am Markt eröffnet ein Café.