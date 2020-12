Die alten Heizungspumpen sollen durch neue, energieeffiziente Modelle ersetzt und die defekte Regelanlage erneuert werden. Gleichzeitig wird die Heizungsanlage von Heizöl auf Erdgas umgestellt.

„Es hat mir Spaß gemacht, bei der Planung der neuen Heizungsanlage zu unterstützen und diese endlich auf einen modernen Stand zu bringen“, berichtet Andreas. Die Ausführung hat nach seiner Schilderung eine heimische Firma übernommen. Gleiches gelte für die Elektroarbeiten und die Inbetriebnahme.

Die neue Heizungsanlage ist nun in Betrieb und versorgt weiterhin die Ösehalle und die „Alte Schule“.

„Durch den Einbau der neuen Heizungspumpen werden pro Betriebsstunde etwa 320 Watt Strom eingespart. Auch durch die Umstellung auf Erdgas verringert sich der Energiebedarf deutlich“, freut sich Andreas Gerson.

Andreas Gerson, Mitarbeiter der Westnetz GmbH, dem Verteilnetzbetreiber der Westenergie, machte sich für das Projekt bei seinem Arbeitgeber stark und reichte es bei dem Mitarbeiterprogramm „Aktiv vor Ort“ ein.

Durch sein ehrenamtliches Engagement bekam er für das Projekt eine finanzielle Unterstützung von 2000 Euro. Bei „Aktiv vor Ort“ handelt es sich um ein Projekt der Westenergie, bei dem sich Mitarbeiter in ihrer Freizeit für Mitmenschen engagieren. Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für einen guten Zweck in seinem Heimatort einbringt, erhält bis zu 2000 Euro für das Projekt. Westenergie unterstützt so das soziale und ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeiter.