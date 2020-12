Ein Rückzugsort zum Innehalten

Brakel-Bökendorf -

Der schwere Kruzifix wurde mit vereinten Kräften an Ort und Stelle geschoben, der Tabernakel ist in die Wandnische eingelassen worden, und neu installierte Deckenstrahler rücken den Altar am Kopf des Raumes in den Mittelpunkt: Im St. Josef Seniorenhaus Bökendorf der KHWE ist in den vergangenen Monaten ordentlich gewerkelt worden. Entstanden ist ein so genannter Raum der Stille – ein Rückzugsort, an dem Bewohner und Mitarbeiter für einen Moment innehalten können.