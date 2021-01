Lebenshilfe schafft mit Fördergeldern iPads und Laptops an

Brakel/Nieheim -

Aus dem Digitalpakt des Landes haben die beiden Förderschulen, die Schule unterm Regenbogen in Eversen und die von-Galen-Schule in Frohnhausen in Trägerschaft der Lebenshilfe Brakel jeweils zwölf iPads für Schüler und jeweils 25 Laptops für das Lehrerkollegium erhalten.