Zunächst bemerkte am Dienstag gegen 11.30 Uhr ein Polizeibeamter in einem Zivilfahrzeug in Höxter an der Kreuzung Godelheimer Straße/Westerbachstraße, wie der Mercedes unvermittelt bei Rotlicht die Ampel passierte und in Richtung Godelheim fuhr. Das Zivilfahrzeug fuhr hinter dem Mercedes, an dem rote Überführungskennzeichen mit Göttinger Städtekennung angebracht waren, hinterher. Er passierte eine weitere rote Ampel. Die Polizeibeamten folgten dem Mercedes durch die Wilhelm-Haarmann-Straße bis zur Turmstraße. Dort wendete er und fuhr trotz deutlicher Polizeikelle Richtung Godelheim davon.

Im Rahmen der Fahndung erkannte ein weiteres Zivilfahrzeug den Mercedes im Bereich Siddessen. Das Zivilfahrzeug fuhr auf der Siddesser Straße von Frohnhausen aus in Richtung Siddessen und wurde quer zur Fahrbahn abgestellt. Der Mercedes kam diesem Fahrzeug entgegen und hielt 50 Meter vor der Sperre an. Der Fahrer stieg kurz aus seinem Fahrzeug aus. Als er einen neben dem Zivilwagen stehenden uniformierten Polizeibeamten erkannte, stieg er wieder ein, wendete und fuhr stark beschleunigt Richtung Siddessen davon. Auf der Strecke verfolgte der Streifenwagen den Mercedes mit hoher Geschwindigkeit, dennoch war ein Anhalten des stark motorisierten Mercedes nicht möglich. Auf der B 252 wurde der Mercedes noch kurzzeitig gesehen, wie er Richtung Rheder weiterfuhr. Er konnte jedoch nicht angehalten werden.

Am Mittwoch meldete sich dann ein Istruper bei der Polizei. Am Vortag, gegen 12.30 Uhr, habe ein unbekanntes Paar auf seinem Hinterhof ungefragt einen schwarzen Mercedes-Benz ohne Kennzeichen abgestellt. Die beiden gaben an, ihr Fahrzeug aufgrund einer Panne dort abgestellt zu haben. Der Fahrer sagte zu, das Fahrzeug am nächsten Vormittag abschleppen zu lassen. Weiterhin bat der Fahrer darum, mit seiner Begleiterin nach Paderborn gebracht zu werden. Der Istruper erklärte sich dazu bereit. Als sich der Mercedes-Fahrer am nächsten Tag nicht meldete, rief der Istruper die Polizei an und erklärte, dass ein Mercedes ohne Kennzeichen auf seinem Grundstück stehe.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass es sich bei dem Fahrzeug um den Mercedes handelt, der sich am Vortag den Polizeikontrollen entziehen konnte. Es stellte sich heraus, dass der hochwertige Mercedes S 500 bei einem Autohaus in Hannoversch Münden am Montag für eine Probefahrt ausgeliehen, jedoch nicht zurück gebracht wurde. Am nächsten Tag hatte sich die Kaufinteressentin bei dem Händler gemeldet und angegeben, eine Panne gehabt zu haben. Das Auto sei zudem wegen Falschparken abgeschleppt worden. Die Polizei stellte den Mercedes zur Spuren- und Eigentumssicherung sicher. Der Fahrer des Mercedes ist aktuell nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Insassen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 05271/9620, zu melden.