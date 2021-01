„Wenn und wo es geht, machen wir es“

Der größere Teil der Belegschaft erledige die Arbeit im heimischen Büro. Nur, wenn triftige Gründe dagegen sprechen sollten, beispielsweise eine schlechte Internetverbindung, würde weiterhin im Büro gearbeitet. „Natürlich geht und gilt Homeoffice nicht für die Produktion“, führte Mühlbeyer weiter aus. Die Arntz-Optibelt-Gruppe zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Hochleistungs-Antriebsriemen.

Optibelt-Produkte kommen überall dort zum Einsatz, wo Langlebigkeit und Qualität gefordert sind: im Maschinenbau,­­­ in der Automotive-Branche, im Landtechnik-Sektor und in der Haushaltsgeräte-Industrie. Das familiengeführte Unternehmen beschäftigt weltweit gut 2500 Mitarbeiter. Vom Stammsitz in Höxter steuert die Arntz-Optibelt- Gruppe acht Pro­duk­ti­ons­stand­orte in sechs Ländern.

Druck auf Arbeitgeber

Bund und Länder machen mit dem bis zum 14. Februar verlängerten Lockdown mehr Druck auf Arbeitgeber, ihren Angestellten mehr Homeoffice zu ermöglichen.

„Wir haben mit Homeoffice bisher gute Erfahrungen gemacht“, betont der Geschäftsführer, der allerdings vor einer Homeoffice-Bürokratie warnt. In Zeiten der Pandemie sei Arbeiten im heimischen Büro eine Alternative. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) plant die Einführung verbindlicher Homeoffice-Vorgaben.