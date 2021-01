Geschichten in Tüten

Diese sind für neu zugewanderte Kinder vom Kinder- und Jugendliteraturzentrum NRW „Jugendstil“ zusammengestellt worden. Sie beinhalten ein Buch und thematisch passende Bastelmaterialien, mit denen die Kinder auch nach dem Lesen der Geschichte noch kreativ werden können. „Viele Kinder sitzen aufgrund der derzeitigen Situation zu Hause und sind auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung. Gerade in der dunklen und nassen Jahreszeit verbringen sie viel Zeit innerhalb der vier Wände“, erzählt Marita Menne.

Passend zur Jahreszeit beinhalten die aktuell verteilten Wortvergnügungstüten ein Bilderbuch mit dem Titel „Vor den 7 Bergen“. Dazu laden Anziehpuppen in Form der Buchfiguren, Berge und Bäume zum Ausschneiden und ein weißer Kreidestift die Kinder dazu ein kreativ zu werden. Mit Hilfe der Materialien können sie ihre eigene Winterlandschaft auf einer Fensterscheibe gestalten und die Geschichte so weiter erzählen.

Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises bestellte 25 Tüten beim Kinder- und Jugendliteraturzentrum in Dortmund, dessen Aktion vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW gefördert wird. „Als ich von der Aktion hörte, habe ich in Gedanken sofort leuchtende Kinderaugen vor mir gesehen“, berichtet Filiz Elüstü. „Die Teilnahme an dieser schönen Aktion zeigt einmal mehr, dass das landesweite Netzwerk des Kommunalen Integrationszentrums Kreis Höxter auch während der Pandemie hervorragend funktioniert“, freut sich Dominic Gehle.