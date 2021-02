„Gemeinsam sind wir stark“

Brakel -

Friseure, Gastronomen, Menschen, die im Fitnessstudio arbeiten und viele mehr sind coronabedingt zur Untätigkeit verdammt. Lars Knuth (41) hingegen darf arbeiten. Der Kfz-Technikermeister „aus Leidenschaft“ will diejenigen unterstützen, die derzeit nicht arbeiten dürfen. „Wer auf sein Auto angewiesen ist und kein Geld für eine Reparatur hat, dem helfe ich und berechne für meine Arbeitszeit nichts“, verspricht der Inhaber einer Werkstatt in der Ringstraße in Brakel.