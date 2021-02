Bernd Müller, der Prokurist der Lebenshilfe Brakel Wohnen Bildung Freizeit gGmbH, begrüßte die beiden Frauen offiziell seitens des Schulträgers in ihrem Amt. Er überbrachte viele Glückwünsche aus der Verwaltung und wünschte der neuen Schulleitung einen guten Start.

„Ich bin mir ganz sicher, dass der ausgezeichnete Kurs, den die von-Galen-Schule eingeschlagen hat, weiter fortgesetzt wird. Als Schulträger versuchen wir sie bestmöglich zu unterstützen. Leider kann diese wichtige Amtseinführung wegen Corona nicht gebührend stattfinden, was wir sehr bedauerlich finden“, sagte Müller.

Tina Klenke (43) ist die neue Schulleiterin in Frohnhausen. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Alter von 11 und 13 Jahren. Nach dem Studium der Sonderpädagogik in Dortmund mit den Förderschwerpunkten „Geistige Entwicklung“ und „Körperliche und motorische Entwicklung“ kam sie 2002 als Pädagogin an die von-Galen-Schule. Beginnend zum Schuljahr 2019/2020 wurde sie bereits zur Konrektorin ernannt. Janina Waldeyer (41), verheiratet und Mutter von Zwillingen im Alter von elf Jahren, studierte Sonderpädagogik in Köln und ist seit 2008 an der von-Galen-Schule.