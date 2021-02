Das hat Polizeisprecher Jörg Niggemann am Nachmittag mitgeteilt. Demnach habe sich der Brakeler Ordnungsamtsleiter Norbert Loermann nach der Veröffentlichung der Warnmeldung in der Höxteraner Wache gemeldet und angegeben, dass zwei seiner Mitarbeiter am Dienstag im Kobergweg unterwegs gewesen seien. Die beiden hätten dort in Amtshilfe für das Impfzentrum eine Anschriftenüberprüfung vornehmen wollen.

Loermann selbst konnte sich gar nicht erklären, wie seine Leute mit Betrügern verwechselt werden konnten. „Vorne und hinten steht an den schwarzen Jacken dick Ordnungsamt und am Auto auch“, berichtete der Amtsleiter sichtlich amüsiert.

Jörg Niggemann betonte, dass die misstrauische Nachbarin trotzdem richtig gehandelt habe. „Lieber einmal zu viel die Polizei informiert als einmal zu wenig“, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei hatte vor einer neuen Betrugsmasche gewarnt, nachdem die Anzeige eingegangen war. „Die Warnung vor solchen Betrugsmaschen halten wir natürlich auch aufrecht.“