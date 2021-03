Insgesamt konnte Gisela Lingen auf 36 Jahre im Schuldienst zurückblicken. Anlässlich der Pensionierung Gisela Lingens im Sommer 1994 würdigte die damalige Schulleiterin Schwester Diemut Kronenberg Gisela Lingens Tätigkeit an der Brede: „Mit uneigennütziger Zuwendung und Liebe zu den jungen Menschen, mit Strenge und Konsequenz, mit Redlichkeit und Gerechtigkeit sowie mit dem notwendigen Humor und mit pädagogischem Optimismus hat Frau Lingen an der Bildung mehrerer Schülergenerationen mitgearbeitet.“

Gisela Lingen wurde am 14. Dezember 1930 in Gelsenkirchen geboren. Dem Abitur am Neusprachlichen Mädchengymnasium in Detmold im Jahr 1951 schloss sich ein Universitätsstudium in Münster und Mainz in den Fächern Mathematik und Biologie an, das sie 1958 mit dem wissenschaftlichen Staatsexamen in Münster abschloss.

Die Referendarszeit verbrachte sie in Bad Salzuflen und im Studienseminar Münster II von 1958 bis 1960. Ihre erste Stelle als Lehrerin erhielt Gisela Lingen am damaligen Städtischen Progymnasium für Jungen in Brakel, dem späteren Petrus-Legge-Gymnasium, wo sie von 1960 bis 1961 unterrichtete. Es schloss sich von 1961 bis 1963 eine erste kurzfristige Anstellung am Gymnasium Brede an.

Eine Festanstellung erfolgte zwischen 1963 und 1970 am Städtischen Gymnasium in Wiedenbrück, bis Gisela Lingen am 1. August 1970 als Oberstudienrätin zur Brede zurückkehrte, um sich hier am Gymnasium für ihr weiteres Berufsleben zu engagieren. 1988 übernahm sie als Studiendirektorin die Koordinierung der Oberstufe des Gymnasiums in der Nachfolge Sigrid Lobners.

Schulleiter Dr. Matthias Koch: „Mit großem Dank und hoher Wertschätzung für ihre Lebensleistung an den Schulen der Brede nimmt die Schulgemeinschaft Abschied von Gisela Lingen.“