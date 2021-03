Sichtbares Zeichen für Toleranz und Respekt

Dekanat Kreis Höxter beteiligt sich mit buntem ökumenischen Wortgottesdienst in Brakel an Wochen gegen Rassismus

Brakel -

Bunt wird es am Sonntag, 21. März, um 19 Uhr auf dem Kirchplatz der Pfarrkirche St. Michael in Brakel. Das Dekanatsbüro in der Nethestadt beteiligt sich an den Internationalen Wochen gegen Rassismus im Kreis Höxter.