Dieses sieht keine Erhöhungen im Bereich der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer vor. Unbehagen bereitet allen Kommunalpolitikern der notwendige Griff in die Ausgleichsrücklage, die somit mehr und mehr dahinschmilzt. Nur einer überaus soliden Finanzpolitik in den vergangenen Jahren sei es zu verdanken, dass die Stadt aktuell noch über eine gute Ausgleichsrücklage verfüge, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Ewald Hanisch. „Diese wird jedoch nach den Planungen bereits in 2024 vollständig aufgezehrt sein“, weiß der Christdemokrat, der schlussfolgert: „So bleibt an dieser Stelle nur die bittere Erkenntnis:„Die fetten Jahre sind vorbei.“ Nicht jeder Wunsch könne deshalb künftig mehr erfüllt werden, sei er aus Sicht der Betroffenen auch noch so berechtigt. Hanisch: „Wir sind als Ratsmitglieder verpflichtet, in Zukunft noch genauer hinzuschauen, wenn es um Zuwendungen jeglicher Art geht.“ Spätestens wenn ein Haushaltssicherungskonzept drohe, würden andere entscheiden, und dann stünden auch die so genannten freiwilligen Leistungen auf dem Spiel. Bürgermeister und Verwaltung haben nach den Ausführungen des CDU-Fraktionsvorsitzenden auch in Verantwortung für die heimischen Gewerbebetriebe für das Jahr 2021 ein hohes Investitionsvolumen in Höhe von rund 17 Millionen Euro eingeplant.