Freie Fahrt auf der Königstraße

Der Rat folgt damit einem Antrag den die UWG/CWG-Fraktion gestellt hatte. „Es hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass in dere Königstraße trotz Öffnung bedingt durch die Baustelle in der Innenstadt kein großes Mehraufkommen an Verkehr negativ aufgefallen ist“, begründet die UWG/CWG den Antrag. Das könne man zum Anlass nehmen, die Öffnung auch „von unten“ auf Dauer zu beschließen.