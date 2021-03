„Ich bin mit einem lachenden und weinenden Auge heute hier im Brakeler Ratssaal“, begann Bürgermeister Hermann Temme seine kleine Ansprache beim Treffen der Vorstandsmitglieder der Brakeler Schützenvereine. „Mit einem lachenden Auge, weil ich mich sehr freue, Euch Schützen in Uniform zu sehen. Das tut gut, in dieser von der Corona-Pandemie geprägten Zeit“, sagte Temme, selbst in Schützenuniform gekleidet. Mit einem weinenden Auge sei er gekommen, weil der Grund des Treffens sehr bedauerlich sei. „Ich habe viele wunderschöne Frühstücke und Feste mit Euch gefeiert, und nun geht dies im zweiten Jahr nicht.