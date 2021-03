Freilichtbühne Bökendorf bereitet Saison vor

Seit dem 13. März 2020 liegt die Bühne im Winterschlaf, denn alle Arbeiten wurden stillgelegt und die große Theatersaison fiel aus. Das soll sich in diesem Jahr nicht wiederholen.

„Wir sind zuversichtlich und geben alles, um in diesem Jahr in Bökendorf Theater zu spielen“, verspricht die Vorsitzende Verena Becker. Die beiden Ensembles wurden vorerst auf das Notwendigste reduziert, sodass im Ernstfall nur Hauptdarsteller auf der Bühne stehen würden.

Im Kinderstück „Pippi Langstrumpf“ wird derzeit mit 19 und im Erwachsenenstück „Der kleine Horrorladen“ mit zwölf Personen online geprobt.

„Alle sind wirklich motiviert und arbeiten mit Zuversicht an Pippi Langstrumpf. Wir proben momentan nur digital, und dennoch sieht man förmlich wie das Stück auf der Bühne aussehen kann. Es ist schade, dass wir die Besetzung auf den wesentlichen Kern minimieren mussten, trotzdem habe ich das Gefühl, dass alle so arbeiten, als wären sie am Ende zu 70 auf der Bühne. Tolles Team und tolle Motivation. Das lässt mich zuversichtlich in den Juni schauen“, berichtet Pippi-Regisseur Stephan Bestier über die Online-Proben.

Die Tanzproben des kleinen Horrorladens sind zwar schwieriger aber ebenfallserfolgreich.

„Online-Proben machen Spaß und sind produktiver als gedacht. Auch wenn alle Nase lang irgendeiner mal aus dem Netz fliegt, das Bild stehen bleibt und jede Choreographie wie eine La Ola-Welle aussieht. Natürlich können sie uns nicht annähernd die Live-Proben ersetzen, die wir uns so sehr wünschen und auch bald brauchen, aber sie geben uns Hoffnung! Hoffnung auf einen Theatersommer der ‚Live und in Farbe ist́“, gibt sich Regisseurin und Choreographin Melanie Herzig positiv.

Fest steht, die Freilichtbühne bereitet sich vor,um sobald es die Corona Bestimmungen zulassen in die Saison zu starten. Neben den beiden Stücken „Pippi Langstrumpf“ und „Der kleine Horrorladen“ wird eine Gala geplant,für die in Kleingruppen Beiträge vorbereitet werden, um möglichst viele Bühnenmitglieder zu aktivieren.

Spielleiterin Kirstin Hünnefeld freut sich über die Rückmeldungen der Aktiven. „Wir wollen allen die Chance geben ihr Hobby so schnell wie möglich wieder ausleben zu können – natürlich unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen. Ein Jahr ohne Freilichtbühne war für alle ein schrecklicher Zustand“, sagt sie.

Die Premieren wurden verschoben und ein vorläufiger Spielplan erstellt. Details zum Kartenverkauf gibt die Freilichtbühne kurzfristig bekannt.

Auch Vorbereitungen im Ticketsystem werden getroffen, so lassen sich zum Beispiel Abstände automatisch berücksichtigen, und die Kontaktnachverfolgung ist gesichert.

Aktuelle Informationen und Probeneinblicke gibt es auf der Homepage www.freilichtbuehne-boekendorf.de oder über die Social-Media-Kanäle des Vereins.