Spielplatz am Bredenweg in Brakel unter Elternbeteiligung umgestaltet

Brakel -

Von Frank Spiegel

Vor eineinhalb Jahren hatte Sabrina Averkamp bei Bürgermeister Hermann Temme angeregt, ob es nicht auch in Brakel einen so schönen Spielplatz geben könnte wie den Stadtgarten an der Mühlenstätte in Bad Driburg, Mitte April gibt es einen solchen.