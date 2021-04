„Einsatz verdient höchsten Respekt“

Im Gespräch mit den beiden stellvertretenden medizinischen Leitern Dr. Barbara Paßmann aus Brakel und Reinhard Dübbert sowie dem organisatorischen Leiter Matthias Potthoff vom Kreis Höxter und dessen Stellvertreter Christian Schormann machte Stickeln deutlich, wie sehr ihn vor allem das gute Hand-in-Hand-Arbeiten im Impfzentrum begeistere. „Es tut einfach gut, zu sehen, wie hier die unterschiedlichen Organisationen unkompliziert und harmonisch zusammenarbeiten.“ Seinen Dank sprach er deshalb auch dem Nieheimer Apotheker Björn Schmidt als pharmazeutischem Leiter und Guido Kaltwasser vom Deutschen Roten Kreuz aus. Er koordiniert den Einsatz der zahlreichen DRK-Kräfte, die sich um die Registrierung und die Abläufe im Impfzentrum kümmern.

In Vertretung des medizinischen Leiters des Impfzentrums, Dr. Jens Grothues, wies auch Dr. Barbara Paßmann noch einmal darauf hin, dass alle Mitarbeitenden mit großem Engagement dabei sind. „Fast 1000 Impfungen am Tag wie am Ostermontag wollen erst einmal geschafft sein. Das geht nur, weil alle auch unter Hochdruck arbeiten können. Und das jeden Tag von 8 bis 20 Uhr!“ In diesem Zusammenhang wies Matthias Potthoff noch einmal darauf hin, wie wichtig das Einhalten der vereinbarten Termine für einen reibungslosen Ablauf sind. „Es hilft überhaupt nicht weiter, wenn die Menschen manchmal schon eine Stunde vor ihrem Termin am Impfzentrum ankommen. Ganz im Gegenteil: Das sorgt nur für unnötige Warteschlangen.“

„Just in time“ sei hier das richtige Vorgehen. „Die Impfberechtigen sollten maximal wenige Minuten vor dem gebuchten Termin am Eingangsbereich des Impfzentrums eintreffen“, so Potthoff. Es werde ja ausschließlich mit vereinbarten Terminen gearbeitet, das sorge normalerweise für einen reibungslosen Ablauf.

Bisher sind im Impfzentrum in Brakel 15.199 Erstimpfungen und 4219 Zweitimpfungen durchgeführt worden. Zusammen mit den Impfungen der mobilen Impfteams und in den Arztpraxen ergeben sich im Kreis Höxter (Stand Freitag, 9. April) 25.893 Erstimpfungen und 9414 Zweitimpfungen.