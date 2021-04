Dessen erster Bauabschnitt – die Erneuerung der Wege und die Sanierung der Natursteinmauer – soll spätestens Anfang August fertig sein. Sollte in diesem Jahr tatsächlich Annentag gefeiert werden können – in welcher Form auch immer – stünde der Kirchplatz somit zur Verfügung, erklärte Fachbereichsleiter Johannes Groppe. Die Arbeiten an den Wegen – ausgeführt vom Bauunternehmen Nolte aus Warburg – haben bereits begonnen. Im Mai startet das Brakeler Unternehmen Decus mit den Arbeiten an der Natursteinmauer. „Das ist ein wunderschönes Abschiedsgeschenk für mich“, freut sich Pfarrer Willi Koch mit Blick auf seinen letzten Arbeitstag am 31. Mai. Ebenso wie Bürgermeister Hermann Temme unterstrich er die allzeit gute Zusammenarbeit von Kirche und Stadt.