Möglich ist dies durch Zuwendungen aus dem Städtebauförderprogramm. 116.000 Euro soll das Terrain kosten, auf dem vor allem Mountainbiker sich sportlich betätigen können. 104.000 Euro bekommt die Stadt an Fördermitteln dazu. „Ein Pumptrack ist eine Strecke, bei der die Fortbewegung nicht mit Pedalarbeit erfolgt, sondern durch Verlagerung des Körpergewichts“, erläutert Christof Münstermann. Hügel und Täler seien in Sinuskurvenform angelegt. „Geht es bergab, wird das Fahrrad mit dem Gewicht des Fahrers belastet, geht es bergauf, muss er es entlasten“, erklärt der Familienvater. Wie er ausführt, ließen sich so beachtliche Geschwindigkeiten erreichen – ohne in die Pedalen treten zu müssen. „Durch das Fahren auf einem Pumptrack wird die Körperbeherrschung trainiert“, weiß der Brakeler. Die im Generationenpark geplante Bahn soll als Untergrund Asphalt haben. So können sich dort nicht nur Mountainbiker sportlich betätigen.