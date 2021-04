Zwei der drei Angeklagten wird zudem unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in einem weiteren Fall vorgeworfen. Die Angeklagten sollen in der Zeit zwischen Mai 2019 bis zum 27. Oktober 2020 (dem Zugriff) in Brakel und Nieheim mit einer gesondert verfolgten weiteren Person professionell betriebene Cannabisplantagen errichtet und betrieben haben.

Während einer der drei Angeklagten die geeigneten Häuser zur Verfügung gestellt und sich um den Absatz bemüht haben soll, sollen die beiden anderen sich laut Anklage in Abwesenheit des Dritten um den Betrieb der Plantage gekümmert haben. In beiden Plantagen sollen jeweils zwischen 500 bis 600 Cannabispflanzen angebaut worden sein. Bei am 27. Oktober 2020 durchgeführten Durchsuchungen der Polizei sollen in der einen Plantage gut 14 Kilogramm Marihuana mit einem Straßenverkaufspreis von mindestens 144.600 Euro und in der anderen Plantage nahezu zehn Kilogramm Marihuana aufgefunden worden sein. Etwa vier weitere Kilogramm Marihuana sollen bereits anderweitig verkauft worden sein. Der Straßenverkaufspreis des Marihuana soll bei etwa 144.000 Euro gelegen haben, so ein Sprecher.