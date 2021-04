Durch Zaun und Geruch aufgefallen

Ende Oktober vergangenen Jahres waren beide Plantagen miteinander aufgeflogen. In Sommersell stellte die Polizei etwa 180 Cannabis-Pflanzen sicher mit einem Ertrag von annähernd zehn Kilogramm Marihuana. In Hembsen waren es rund 14,4 Kilogramm Marihuana, die Ermittler gehen von mehr als 570 Pflanzen aus, die dort gezüchtet und abgeerntet worden seien. Fast 290.000 Euro wären die Drogen im Straßenverkauf wert gewesen. In beiden Fällen waren die seit längerem leerstehenden Wohnhäuser von ortsfremden Personen angekauft worden, die später dort – zumindest nach außen sichtbar – Renovierungsarbeiten durchgeführt hätten. Angeklagt als Bande sind C., ein 49 Jahre alter Iraner mit Wohnsitz in Den Haag, sowie zwei Männer aus Bad Sassendorf (34 und 35, B. und D., Namen geändert).