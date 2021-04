Der fünflagige Vlies aus Baumwolle wird ebenfalls in Ostwestfalen-Lippe produziert und rollenweise an Boehm geliefert. Die drei Laufbänder, an denen die Masken zurechtgeschnitten und gefertigt werden, kommen aus Thüringen. „Wie sind in einem Verbund mit etwa 40 weiteren Maskenherstellern ‚Made in Germany‘, die ebenfalls die identischen Maschinen in ihrem Werken stehen haben. Im Verbund können wir innerhalb kürzester Zeit Millionen von Masken produzieren und schnell ausliefern“, sagt Geschäftsführer Berthold Böhm.