Hier wurden Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt, so die Polizei. Das Ordnungsamt wurde hinzugezogen und wird nun Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten.

In Daseburg wurde eine „Party“ gemeldet. Die Polizei: „Anscheinend haben sich bis zu acht Personen in einem Bauwagen in der Nähe der Turnhalle getroffen und gefeiert.“ Auch in diesem Fall wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. In der Brakeler Fußgängerzone hielten sich sechs Personen ohne Einhaltung der Corona-Vorschriften auf. Die Beteiligten müssen mit einem Bußgeld rechnen.