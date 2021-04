Am Samstag, 24. April, bietet Frederic Löseke vom gleichnamigen Restaurant in Brakel genau diese Möglichkeit. Damit alles coronakonform abläuft, bietet er ein Dinner für Camper an. Angesprochen sind Besitzer von Wohnmobilen oder Wohnwagen. Mit dem Camper-Klischee von Bratwurst und Bauchfleisch vom Grill hat das Angebot nichts gemein, im Gegenteil. „Wir wollen unseren Gästen so gut es geht ein Restaurant -Erlebnis bieten“, kündigt Frederic Löseke an. Und der Anspruch spiegelt sich auch in der Menüfolge wider. Als Vorspeise gibt es Lachstatar mit mariniertem Spargel, Sauerrahm, bunten Blättern und Kräutern mit Kartoffelchips.