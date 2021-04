„Dämmerzustand“ lässt Richter zweifeln

Er wurde freigesprochen – nach einem eher ungewollten tiefen Einblick in einen keinesfalls beendeten Trennungskrieg. Zwei Töchter hat der Angeklagte, heute sind sie elf und 17 Jahre alt. Im November 2019 soll die Tat, die ihren Vater vor Gericht brachte, geschehen sein: bei einem der üblichen Wochenendbesuche in zweiwöchigem Rhythmus, nachdem die Eheleute geschieden worden waren. Die Anklage ging davon aus, dass der Vater am frühen Morgen seine jüngere Tochter, mit der er auf einer Matratze im Wohnzimmer genächtigt hatte, am Ohr abgeleckt und zwischen Pyjamahose und Unterwäsche an den Po gefasst hatte.