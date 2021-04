Thema „Holocaust“ nicht mit Gleichgültigkeit begegnen

Ausstellung „Einige waren Nachbarn: Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ in der Alten Waage eröffnet

Brakel -

Von Frank Spiegel

„Der Holocaust, das schwärzeste Stück deutscher Geschichte, darf nicht in den Hintergrund treten oder gar vergessen werden“ – mit diesen Worten hat Brakels Bürgermeister Hermann Temme am Sonntagmorgen die Ausstellung „Einige waren Nachbarn: Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ in der Alten Waage eröffnet.