Der Verband ehrt die Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG, die sich damit einmal mehr als starker Partner der Branche beweist, als Lieferant des Jahres 2020 in der Kategorie „ Schulungsunterstützung “.

Die Verleihung des „Eisernen Gustav“ basiert auf dem Abstimmungsergebnis der EBH-Mitglieder und damit des Baubeschlag-Fachhandels.

In insgesamt elf Kategorien wurden Lieferanten bewertet und ausgezeichnet.

Die international für perfekt gefertigte Systemlösungen rund um Türen, Fenster und barrierefreie Produkte renommierte Marke FSB wurde erneut zum Sieger in der Kategorie „Schulungsunterstützung“ gekürt.

Wenn auch die alljährliche Preisverleihung am Vorabend der Fachmesse Fensterbau Frontale in diesem Jahr aufgrund der international vorherrschenden Pandemie ausfallen musste, konnte die Auszeichnung in der FSB Firmenzentrale in Brakel persönlich übergeben werden.

„Die tolle Auszeichnung ist für unser Team Lob und Ansporn zugleich“, freut sich FSB Geschäftsführer Jochen Bauer. „Auch nach 140 Jahren Unternehmensgeschichte ist es immer unser größtes Anliegen, uns als tatkräftigen Partner zu positionieren, der das tägliche Geschäft seiner Kunden mit einem Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Service spürbar erleichtert.“

Mit einem Netzwerk von mehr als 70 angeschlossenen Fachhändlern ist die EBH AG aus Wuppertal die größte europäische Kooperation der Branche. Als Interessenvertretung fördert sie einen intensiven Know-how-Transfer und eine enge Zusammenarbeit mit führenden Markenherstellern.