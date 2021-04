Auf einer Reise durch Afrika kam dem Sänger und Songwriter vor drei Jahren die Idee zu dem Song. „Mich hat dieses Tier so begeistert. Ihre Stärke und die gleichzeitig ausgestrahlte Ruhe. Ihre goldenen Augen, der fokussierte Blick und das liebevollen Umsorgen der Kleinen haben mich nicht mehr losgelassen“, berichtet er. Das alles habe ihn an seine eigene Mutter erinnert erinnert und daran, wie schwer es damals gewesen sein sei, sich ohne viel Geld und mit einem Mann, der abends erst spät von der Arbeit kam, um drei Kinder zu kümmern, den Haushalt zu schmeißen und das eigene Leben und die eigene Freiheit so in den Hintergrund zu stellen.