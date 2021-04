Lange Jahre hatte es dort einen Trimm-dich-Pfad gegeben. Dass dieser seit geraumer Zeit vermisst wird, ist an Brakels Förster Harald Gläser immer wieder herangetragen worden. In seiner Funktion ist er auch für das Gelände am Kaiserbrunnen zuständig. Bei seinen Recherchen stieß er auf das kommunale Präventionsprojekt „Fitness-Locations“.