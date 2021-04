WB 1994 sind die letzten belgischen Soldaten weggezogen und haben die Kaserne in der Lütkerlinde zurückgelassen. Einige zukunftsweisende Projekte konnten hier realisiert werden und ließen die meisten leeren Gebäude der Kaserne verschwinden. Es wurden an dieser Stelle der Generationenpark gebaut, ein Seniorenheim und das DAV-Kletterzentrum. Die große Sporthalle wurde komplett renoviert und steht seitdem vielen Sportlern aus unterschiedlichen Bereichen zur Verfügung. Zwischen dem Seniorenheim und den Kindergarten jedoch befindet sich noch ein ungefähr 9000 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem noch das ehemalige Offiziersheim der Belgier und ein weiteres Gebäude stehen. Den Zustand der verlassenen Gebäude kann sich jeder vorstellen: Eingeworfene und herausgefallene Fenster sind das geringste Problem. Die beiden desolaten Blöcke müssen so oder so bald abgerissen werden, bevor sie irgendwann zusammenstürzen. Der Bauausschuss regte eine Wohnbebauung in diesem Bereich an. Bauamtsleiter Johannes Groppe zeigte auf Plänen den Jetzt-Zustand und die mögliche Fläche einer Bebauung und erklärte die Situation. Man müsse jetzt einen Investor finden, der das Projekt verwirklichen können.