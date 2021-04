Kreise entscheiden unterschiedlich

Dies betraf Schüler der Realschule, des Gymnasiums und des Berufskollegs. Einzig bei den Abschlussklassen des Berufskollegs wurde weiter vor Ort unterrichtet. „Auch waren insgesamt 20 Lehrer von der Quarantäne betroffen, ich auch. Für mich endete gestern am Donnerstag Quarantänezeit und seit gestern, Freitag, 30. April, arbeite ich wieder in der Schule“, sagte Schulleiter Dr. Matthias Koch gegenüber dieser Zeitung.

Bei den fünf infizierten Schüler aus der Realschule (1), dem Berufskolleg (1) und dem Gymnasium (3) handelt es sich laut Auskunft der Schule angesichts der insgesamt 1200 Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet um „wenige Einzelfälle“. Bereits vom kommenden Montag an beginnt wieder der Wechselunterricht, wie Schulleiter Koch betont. Und erklärt, dass wenn die Schule weiter den aktuell vorgeschriebenen Wechselunterricht mit Präsenzanteilen für die Schüler fortgesetzt hätte, wäre es nicht möglich gewesen, wegen der hohen Ausfälle bei den Lehrern 100 Prozent des Fachunterrichts gewährleisten zu können. So konnten aber alle Lehrer im Distanzunterricht weiter unterrichten, Und da immerhin 120 Schüler der Brede-Schulen vorsorglich in Quarantäne geschickt wurden, weil sie in den selben Räumen wie die aktiv infizierten Schüler waren, war diese Maßnahme die sinnvollste und von der Bezirksregierung genehmigt worden, so Koch.

Kreisgesundheitsamt bewertet anders als Kreisgesundheitsamt Höxter

„Dadurch, dass die Schüler von unterschiedlichen Lehrern unterrichtet wurden, mussten auch 20 Lehrer in Quarantäne gehen, obwohl keine von ihnen positiv getestet wurden“, sagte Dr. Matthais Koch dieser Zeitung. Die Gesundheitsämter in Höxter und Paderborn wurden sofort informiert. Paderborn deshalb auch, weil einige Lehrer im Kreis Paderborn wohnen. „Während das Kreisgesundheitsamt Höxter alle im Kreisgebiet Höxter wohnenden Kollegen sofort in Quarantäne schickten, hat das Kreisgesundheitsamt Paderborn nicht alle im Kreis Paderborn wohnenden Lehrer, die an der Brede unterrichten, in Quarantäne geschickt. Es wurde auch im Kreisgesundheitsamt Paderborn genau gefragt, wie oft in den Räumen gelüftet wurde, ob alle Lehrer während der gesamten Unterrichtsstunde eine FFP2-Maske getragen haben und wie groß der Sicherheitsabstand zu den Schüler gewesen ist. Die Paderborner haben die Situation als ungefährlich bewertet, während das Kreisgesundheitsamt Höxter grundsätzlich davon ausgeht, dass in jedem Klassenraum eine hohe Aerosolbelastung vorliegt“, sagte Schulleiter Dr. Matthias Koch.