Haupttäter schützt mutmaßliche Kumpanen

49-Jähriger will Cannabis-Plantagen in Hembsen und Sommersell allein betrieben haben

Paderborn/Brakel/Nieheim -

Von Ulrich Pfaff

Zwei große Cannabisplantagen, mit allen technischen Raffinessen – und die will er ganz alleine betrieben haben. Das sagt der 49-Jährige, der als Haupttäter im Prozess um die beiden Plantagen in Sommersell und Hembsen angeklagt ist. Ob er damit die beiden Mitangeklagten „aus der Schusslinie“ bringen will, muss die Strafkammer noch weiter aufklären. Denn die sagen selbst nach wie vor nichts zu den Vorwürfen.