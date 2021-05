Der mächtige Baum steht auf dem Feld der Familie Johlen-Hoppe. Die haben dort auch in diesem Jahr wieder eine Blühwiese ausgesät. Aus Sicherheitsgründen haben sie einige Äste aus der Eiche entfernen müssen. „Das Holz zum Verbrennen zu verwenden, das war uns zu schade“, sagt Sigrid Johlen-Hoppe: „Wir wollten das Totholz in der Natur belassen.“ Ein Totholzhaufen sollte die Lösung sein. Wie man einen solchen anlegt, weiß Professor Dr. Winfried Türk. Er bezeichnet sich selbst als den Blumenwiesenmann an der Hochschule OWL.