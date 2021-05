Ein kleines Detail in einem großen Bauwerk

„Das Thema Türbeschläge hat das mit der denkmalgerechten Sanierung der Neuen Nationalgalerie beauftragte Architekturbüro David Chipperfield Architects intensiv beschäftigt“, schreibt das Brakeler Unternehmen in einer Pressemitteilung. Dieses Detail sei schon dem Architekten der Neuen Nationalgalerie, Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) bei dessen Bau in den 1960er Jahren sehr wichtig gewesen. Für den Bau habe er eigene Entwürfe entwickelt. Dabei griff die Bauhaus-Ikone auf natursilbernes Aluminium als Material zurück. An einer ganzen Reihe von Türen konnten die Original-Türdrücker erhalten bleiben, zum Teil ergänzt durch zeitgenössische so genannte WC-Rosetten zum Abschließen von FSB.