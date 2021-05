„Drogenboss“ muss vier Jahre in Haft

Wie berichtet, hatte die Polizei im vergangenen Herbst in den beiden Dörfern zugegriffen, weil sie in Sommersell handfeste Hinweise auf die Aufzucht von Cannabispflanzen hatte – und sich bei der Durchsuchung des Anwesens herausstellte, dass in Hembsen ein weiteres Objekt im Besitz der Familie des 49-jährigen C. (alle Namen geändert) war, das ebenfalls zum Betrieb einer Plantage geeignet war.