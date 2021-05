Real: Gespräche mit Interessenten laufen

Immobilien-Fachmann sieht gute Chancen für adäquaten Nachfolger am Standort Brakel

Brakel/Frankfurt -

Von Frank Spiegel

Dass der Real-Markt an der Warburger Straße in Brakel schon bald Geschichte sein wird, davon ist Patrick Brinker, Leiter des Immobilienbereichs bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers in Frankfurt, überzeugt. Ebenso zuversichtlich ist er aber ebenso, dass es einen adäquaten Nachfolger geben wird.