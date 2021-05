Nachbarn enttarnen Täter-Trio

Wie mehrfach berichtet, musste sich der Mann mit Wohnsitz in Holland in Paderborn vor dem Landgericht verantworten, weil er zwei große Cannabisplantagen professionell aufgebaut und betrieben hatte in zwei Dörfern auf dem Land: in Hembsen und Sommersell . Mit C. (Namen geändert) auf der Anklagebank saßen seine zwei Landsleute B. und D. (34 und 35), die ihm dabei geholfen haben sollen. Am dritten Prozesstag hörte die 8. große Strafkammer noch ein paar Nachbarn, die in Hembsen beobachtet hatten, was in dem baufälligen Haus nach dessen Verkauf so vor sich ging – oder besser gesagt: vor dem Haus.