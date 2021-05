Produktionstechnik wird digital

In vielen Unternehmen wird nicht mehr auf Lager produziert, die Herstellung der Produkte erfolgt auf Nachfrage oder nach tatsächlichem Bedarf. Auf neue Bedürfnisse des Absatzmarktes kann die Industrie 4.0 schneller und exakter reagieren.

„Dieser Wandel bei der Entstehung eines Produkts erfordert eine fortlaufende Weiterbildung der Facharbeiter hinsichtlich der sich ändernden Qualifikationsanforderungen“, erklärt Michael Urhahne, Leiter des Berufskollegs Kreis Höxter. „Gefragt sind neben klassischen maschinenbautechnischen Fachkompetenzen zunehmend auch IT-Fähigkeiten, logisches und analytisches Denken, strukturiertes Arbeiten sowie Prozess- und Selbstmanagement“, führt er weiter aus.

Die Mitarbeiter analysieren zunehmend Prozessdaten, steuern die Kommunikation und treffen eigenverantwortlich Entscheidungen. Auch gut ausgebildete Facharbeiter müssen sich kontinuierlich weiterbilden. So entstand die Idee, die Fachschule Technik mit dem innovativen Schwerpunkt digitale Produktionstechnik in Brakel einzurichten.

Mitarbeiter fit machen

„Der Kreis Höxter ist geprägt durch eine Vielzahl von klein- und mittelständischen Unternehmen. Diese Unternehmen wollen wir durch unseren Schwerpunkt ‚Digitale Produktionstechnik‘ erreichen und sie unterstützen, auf die Anforderungen der neuen Produktionstechniken mit einer Weiterqualifizierung für ihre Fachkräfte und Auszubildenden zu reagieren“, sagt Urahne in einer Pressemitteilung. So entstand in enger Absprache mit Betrieben im Kreis Höxter der Entwurf für eine Möglichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berufsbereitend für diese Anforderungen fit zu machen.

Nach sorgfältigen Vorbereitungen im Berufskolleg Kreis Höxter wurde die Fachschule für Technik in Brakel etabliert. Sie zielt auf die in den Bereichen Metall-, Elektro- und Informationstechnik ausgebildeten Fachkräfte und bringt Maschinenbau, Informatik und Elektrotechnik interdisziplinär zusammen.

Die Lehrer der drei Bereiche haben die Unterrichtsinhalte zusammengetragen und mit Vertretern der Unternehmen im Kreis, des Fraunhofer-Instituts für Entwurfstechnik Mechatronik in Paderborn und Professoren des Fraunhofer IOSB-INA in Lemgo (Forschungseinrichtung im Netzwerk Intelligente Technische Systeme in Ostwestfalen-Lippe „it‘s OWL“ sowie Kernpartnern im Kompetenzzentrum für den Mittelstand Digital in NRW) abgestimmt.

Nachdem das Schulministerium NRW die Fachschule als Schulversuch genehmigt hat, startete der erste Durchgang im Februar 2018. Der berufsbegleitende Bildungsgang umfasst acht Semester, wobei das siebte Semester schwerpunktmäßig als Praxissemester im Betrieb mit einer komplexen Projektaufgabe angelegt ist.

Die Studierenden der ersten Stunde sind zurzeit dabei, ihre entwickelten Ideen in Form der Technikerarbeit umzusetzen. Dabei werden sie von ihren Lehrern begleitet, die sich auf ideenreiche und innovative Ergebnisse freuen. Thematisch breit gefächert geht es auch um die Verbesserung der Qualitätssicherung, die frühzeitige Identifizierung von Schwachstellen in Produktionsketten und die Anbindung an Cloudsysteme, um die gesammelten Daten an mehreren Standorten der Firmen auswerten zu können.

Ersatzteile schnell finden

Die Studiendirektoren Hubertus Johlen und Gunnar Leiweke haben die Studierenden Melvin Daum und Steffen Nutt in der Firma Vauth-Sagel besucht, die dort das Zwischenergebnis ihrer Arbeit vorstellten. Ihr Projekt trägt den zukunftsweisenden Namen „VS Smart Maintenance“. Es handelt sich hierbei um ein datenbankbasiertes Verwaltungssystem für betriebsinterne Fertigungshilfsmittel und deren Ersatzteile. Die Digitalisierung dieser betrieblichen Vorgänge soll die Instandhaltung und Instandsetzung planungssicherer machen. So sollen Maschinenstillstände aufgrund von Ersatzteilmangel vermieden werden. Geplant ist zudem die Einrichtung eines großen Ersatzteillagers, in dem mittels des entwickelten VS Smart Maintenance jedes Ersatzteil innerhalb von Sekunden gefunden werden kann.

Die Facharbeit stellt einen wichtigen Schritt in Richtung „Staatlich geprüfte Technikerin/staatlich geprüfter Techniker“ dar. Dieser Abschluss ist bundesweit anerkannt.

Der kommende Jahrgang soll nach den Sommerferien am 18. August beginnen. Der Unterricht erfolgt berufsbegleitend dienstags und donnerstags am Abend und an jedem zweiten Samstag.

Einzelheiten können der Internetseite des Berufskollegs (www.bkhx.de) entnommen werden. Der Leiter des Bildungsgangs, Hubertus Johlen, nimmt Anfragen über seine E-Mail johlen@bkhx.de entgegen. Da eine Informationsveranstaltung in diesem Jahr aus bekannten Gründen nicht durchgeführt werden kann, können individuelle Beratungstermine vor Ort in Brakel und über Telefon oder Videochat vereinbart werden. Der Anmeldezeitraum für die Fachschule läuft bis noch zum 30. Juni. Das Fachschulteam freut sich auf viele, neue und erfolgreiche Projekte.