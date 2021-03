Vorfreude auf WM 2018 ist groß

Melanie Knepper-Ermert (42) und David Knepper (31) aus Höxter: »Wir wünschen uns für das neue Jahr, dass alles so wunderbar bleibt wie es ist. Wir hatten ein perfektes Jahr 2017. Trotzdem sollten im nächsten Jahr in der Politik mehr Geld für Kinderbetreuung und Bildung in die Hand genommen werden. Bei unseren beiden Söhnen merken wir wieder wie schwer es ist, einen Kita- oder Schulplatz zu finden. Die Gelder müssten statt in unsinnige Bauten lieber in Schulen gesteckt werden, die in manchen Orten tatsächlich sehr schlecht ausgestattet sind. Und: Hoffentlich gibt es 2018 zügig eine neue Bundesregierung.«

Beate Heßler (49) aus Holzminden: »Das Wichtigste für das neue Jahr ist Zufriedenheit. Solange man gesund ist, sollte man zufrieden sein – alles andere ist ersetzbar. Wir jammern immer auf hohem Niveau. Was ich nicht mehr möchte ist, dass die Politik versucht, die Verantwortung an die Bürger abzuschieben. Es gibt immer mehr alte Menschen, die in Armutsverhältnissen leben und die Politiker in Berlin erhöhen sich ihre Diäten. Das geht so nicht. Es gibt alte Leute, die fast verhungern – und die Politiker sehen diese Altersarmut einfach nicht.«

»Endlich einen schönen Sommer«

Claudia Sabic (47) aus Höxter: »Ich hoffe, dass die Menschen 2018 sich mehr bewusst machen und schätzen, wie gut es uns hier geht. In Deutschland gibt es Toleranz und Freiheit und das ist gut so, wie es ist. Und ich möchte endlich einen schönen Sommer.«

Ute (58) und Helmut Brinkmann (62) aus Holzen: »Die Gesundheit ist das A & O – und dass die Welt etwas weniger egoistisch wird. Die Leute achten nicht mehr aufeinander. Zudem sollte besser ausgewählt werden, wer heutzutage in Machtpositionen kommt. Das ist eine echte Aufgabe.«

»Ich hoffe, ein Referendariat in der Nähe von Höxter zu bekommen«

Doris Grothe (28) aus Höxter war in den vergangenen zwei Jahren überwiegend als Mutter eingespannt und freut sich jetzt auf die neuen Herausforderungen, die 2018 bringt. »Ich hoffe, ein Referendariat in der Nähe von Höxter zu bekommen – Deutsch und Geschichte«, erzählt die Lehrerin. Besonders freue sie sich auf die Zeit mit ihren beiden Kindern.

Wolfgang Sann aus Höxter hofft, dass sich die politische Situation Deutschlands im kommenden Jahr bessert. »Wir brauchen dringend eine vernünftige Regierung«, erklärt er. Für den Kreis Höxter wünscht sich Sann, dass die Quote der Einbrüche in Häuser sinkt. »Aber da sind wir schon auf einem ganz guten Weg.«

Philipp Meyer (29) aus Holzminden wünscht sich nicht nur viele Siege für den BVB Dortmund, sondern auch für unsere Nationalelf während der WM in Russland. Doch für ihn gilt: »Gesundheit und Familie stehen an erster Stelle – der Rest regelt sich von allein.«

Karla Sibila (19), zur Zeit in Höxter, will sich im kommenden Jahr auf die Suche nach einem weiteren Nebenjob machen. »Am liebsten in einem Kleidungsgeschäft«, erzählt sie. Die 19-Jährige freut sich auf den Führerschein, den sie 2018 in der Tasche haben will. Für die Welt wünscht sie sich mehr Gelassenheit. »Vor allem Donald Trump könnte die Dinge mal viel ruhiger angehen«, findet sie.

»Privat kann alles so weitergehen«

Yvette Biehl (21) aus Höxter erzählt: »Entweder beginne ich im nächsten Jahr ein Studium oder eine Ausbildung. Ich schwanke noch zwischen zwei Berufen. Grundschullehrerin oder Erzieherin?« Yvette Biehl hofft, dass sich die Flüchtlingssituation im kommenden Jahr entspannt: »Vor allem Frauen sollten in Zukunft weniger Angst haben müssen.« Biehl wünscht sich, dass die Zahl der Terroranschläge abnimmt.

Hannes Peitsch (20) aus Höxter meint: »Privat kann alles so weitergehen wie 2017.« Mit seiner Ausbildung zum Tischler in Bellersen sei er sehr zufrieden. »Den Führerschein habe ich auch gerade bekommen.« Nur politisch gesehen wünscht er sich eine Besserung der aktuellen Lage. Die sei weltweit unruhig und nicht gut.

Fazit: Viele Bürger haben ähnliche Anliegen für 2018. Gesundheit, Glück in Familie und Beruf – diese Wünsche sind allen das Wichtigste. Doch beunruhigt beobachten viele die weltpolitische Lage – die Krisen in Korea oder Syrien. Die Silvesternacht von Köln ist vor allem bei Frauen noch immer ein großes Thema. Auch die Einbruchsserien im Kreis Höxter alarmieren die Menschen weiter. Das Jamaika-Aus in Berlin verärgert etliche Bürger. Sie wünschen sich möglichst bald eine stabile neue Regierung in Berlin.