Bastian Bielendorfers Programm »Lustig, aber wahr« ist am Freitagabend bestens beim Publikum in der Stadthalle angekommen. Die Palette seiner Ausführungen war breit gestreut. Etwa 500 Zuschauer haben das Programm gesehen. Foto: Celine Niemann

Von Celine Niemann

Höxter(WB). Einige Kinder, Jugendliche, Erwachsene und sogar Senioren: Das Publikum des Comedians Bastian Bielendorfer ist am Freitagabend breit gefächert gewesen. Die Preview seines neuen Programms »Lustig, aber wahr!« hat alle Altersklassen hervorragend unterhalten.

»Wenn die Autobahnabfahrt ›Höxter‹ heißt und man dann noch 60 Kilometer fahren muss, bevor man wirklich in Höxter ankommt, ist das schon lustig«, erklärte Bastian Bielendorfer. Nach seinem ersten Soloprogramm »Das Leben ist kein Pausenhof«, mit dem er bundesweit aufgetreten ist, stellte der Autor und Komiker am Wochenende in der Höxteraner Stadthalle sein zweites Bühnenprogramm »Lustig, aber wahr!« vor.

Von der Ehefrau bis zum größenwahnsinnigen Mops

Eigentlich sei bereits im März dieses Jahres ein Auftritt in Höxter geplant gewesen, doch aus gesundheitlichen Gründen sei die Veranstaltung verschoben worden, wie Bastian Bielendorfer mitteilte. Bei der Preview von »Lustig, aber wahr!« sprach das »Lehrerkind« über die Ehe mit seiner Frau Nadja, seinen größenwahnsinnigen Mops Otto und prägende Ereignisse aus seiner Kindheit mit seinen Pädagogen-Eltern. Direkt zu Beginn seines Auftritts frage der Autor: »Sind hier eigentlich Kinder anwesend?« Schnell entdeckte er einen kleinen Jungen. »Ach hier vorne sitzt ja eins«, meinte er und drohte augenzwinkernd. Doch schnell versicherte der 34-Jährige, dass sein Programm auch für Kinder unter zwölf Jahre geeignet sei – »bis auf fünf, sechs Minuten zumindest.«

Zuschauer mit Lachtränen in den Augen

Insbesondere die thematisierte Beziehung zu seinem Vater sorgte für viele gelungene Pointen. So habe ihn sein Vater früher oft belogen, um sich auf Kosten seines Sohns amüsieren zu können, betonte Bastian Bielendorfer. »Am ersten April erklärte er mir, wir hätten Solidaritätstag mit Afrika, und da die Kinder da arm seien und kaum Kleidung besäßen, würden die deutschen Kinder aus Solidarität an diesem Tag auch nur in Unterwäsche zur Schule gehen.«

Als der Komiker aus Gelsenkirchen daraufhin beschrieb, wie er in Unterwäsche auf dem Schulhof gestanden habe, konnte sich das Publikum vor Lachen nicht länger auf den Sitzen halten. Auch die Selbstironie des Komikers schien den Zuschauern zu gefallen. Als sich Bastian Bielendorfer über seinen Sprachfehler – das Lispeln – amüsierte, hatten einige Zuschauer Lachtränen in den Augen. Der Autor suchte den Dialog mit den rund 500 Zuschauern und zeigte sich publikumsnah. Claus Neumann aus Soest, der ebenfalls im Publikum saß, schätzt besonders die familiäre Atmosphäre: »Es ist schön, dass man den Künstler hier auch ohne riesige Leinwände auf der Bühne sehen kann. Bielendorfers Witz gefällt mir. Er ist nicht unter der Gürtellinie, aber oft kurz davor. Außerdem spricht er über Themen, die man kennt, da sie mitten aus dem Leben stammen.«

Zum Abschluss seines letzten Auftritts in diesem Jahr forderte Bastian Bielendorfer dazu auf, in einer Zeit, die durch Trennung geprägt ist, nach Gemeinsamkeiten zu suchen, die verbinden – und hatte auch ein Beispiel parat. »Wer hat denn noch nicht mit leerem Handyakku auf der Toilette gesessen und dann aus Langeweile die Rückseite der WC-Ente gelesen?«, fragte er. Das komme daher, weil an heute nicht mal mehr dort ohne Unterhaltung einmal Begonnenes vollenden könne.