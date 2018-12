Höxter (WB/rob). O Tannenbaum, O Tannenbaum: Ein Christbaum hat viel erlebt, bevor er Heiligabend in die Wohnzimmer kommt. So eine Baumbiografie ist manchmal zehn Jahre alt: vom Setzling zur stolzen und geschmückten Zierde einer Wohnung an den Weihnachtstagen.

Die Adventszeit und die Weihnachtsbaumsaison sind auf der Zielgeraden, noch sieben Tage bis Weihnachten. Der moderne Baum steht nicht mehr im Walde, sondern wird auf Intensivplantagen gezogen. »Die Nordmanntanne bleibt mit einem Marktanteil von über 70 Prozent auch in diesem Jahr der beliebteste Baum, gefolgt von Blaufichte, Rotfichte und Nobilistanne«, teilt der Landwirtschaftliche Kreisverband Höxter mit. Die verkaufsfähigen Weihnachtsbäume hätten trotz der extremen Trockenheit im Jahrhundertsommer 2018 wenig Schaden genommen. Dagegen seien viele neu gepflanzte Kulturen gänzlich vertrocknet, bedauert der Vorsitzende Antonius Tillmann. »Bei den Neuanpflanzungen aus dem Frühjahr 2018 gibt es Ausfälle von bis zu 100 Prozent, sie machen komplette Neupflanzungen nötig«, rechnet die Landwirt vor.

27 Millionen Weihnachtsbäume

Mit leichten Erhöhungen bleiben die Preise in diesem Jahr weitgehend stabil. Sie steigen bei der Nordmanntanne geringfügig um 50 Cent bis einen Euro je laufender Meter. Die Gründe: Die gleichbleibend hohe Nachfrage nach 27 Millionen Weihnachtsbäumen bei leicht sinkendem Angebot. Die Nordmanntanne liegt in A-Qualität zwischen 18 und 24 Euro für den laufenden Meter. Mit 10 bis 16 Euro pro laufender Meter und sechs bis zehn Euro sind die Preise für Blau- oder Rotfichte wie gewohnt etwas niedriger. B-Qualitäten haben einen Abschlag, dies erklärt die Lockangebote. Diese Tendenz aus dem Kreis Höxter wird auf dem Rittergut Meinbrexen, einem der größten Christbaumproduzenten im Weserbergland auf niedersächsischer Seite und unweit von Höxter und Beverungen, von Hilmar von Mansberg bestätigt.

Die anhaltende Nachfrage nach dem Christbaum aus der Region gilt nach Einschätzung des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger auch für die diesjährige Saison. Der Importanteil gehe dagegen zurück und betrage in diesem Jahr weniger als zehn Prozent. Der Verbraucher frage eher kleinere Christbäume zwischen 1,50 und 1,75 Meter nach, habe aber hohe Ansprüche an deren Form und Qualität. Rund 27 Millionen Weihnachtsbäume werden in diesem Jahr bundesweit verkauft, 90 Prozent kommen aus Deutschland, zehn Prozent aus Dänemark.

Weihnachtsbaumkulturen sind ökologisch betrachtet besser als ihr Ruf und haben einen hohen Wert als Lebensraum für gefährdete Vogelarten. Im Vergleich zu anderen Landnutzungstypen weisen sie gemeinsam mit Windwurfflächen die größte Vielfalt und die höchsten Dichten gefährdeter Brutvogelarten auf. Zu diesem Analyseergebnis kam die Abteilung für Biodiversität und Landschaftsökologie der Universität Osnabrück gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer. Untersucht wurden 18 000 Hektar Weihnachtsbaumkulturen in Europas größtem Produktionsgebiet, dem Sauerland. Die Analyse NRW aus im Jahre 2017 bestätigt hohe Vorkommnisse der »Rote-Liste-Arten« Baumpieper, Bluthänfling, Fitis, Goldammer und Heidelerche. Fachlich und finanziell wurde die Untersuchung von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert, berichtet der Landwirtschaftliche Kreisverband Höxter.

Tipps

Am Tag vor dem Schmücken sägt man den Weihnachtsbaum erst an – die frische Schnittstelle kann besser Wasser aufnehmen. Der Baum kommt nun in den Ständer und das Netz wird entfernt. So kann der Baum bis zum Folgetag seine Äste wieder zurück in die Ausgangsposition bringen, was das Schmücken erleichtert. Einen Weihnachtsbaum mit Wurzeln kann man nur bedingt im Haus halten. Er reagiert besonders empfindlich und schnell auf die trockenen und warmen Bedingungen im Raum durch das Heizen im Winter.

Daher rät die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, den Baum mit Ballen erst kurz vor dem Fest ins Haus zu holen. Nach zwei bis drei Tagen sollte er wieder in den Garten kommen und dort eingepflanzt werden, sobald es das Wetter zulässt.

Ungeeignet für den Baum ist ein Standort direkt neben einer Heizung oder einem Ofen, da die Wärme oder trockene Luft den Baum schnell austrocknet. Bei einer Fußbodenheizung ist das allerdings schwierig. Hier muss der Baum besonders gut mit Feuchtigkeit versorgt werden.

Den Wasserbedarf eines Baumes im Ständer sollte man nicht unterschätzen: Ein Baum mit Zimmerhöhe braucht laut der Schutzgemeinschaft Deutscher Waldrund zwei Liter Wasser jeden Tag. Ein besonderen Tipp für mehr Feuchtigkeit für den Baum haben die Experten außerdem: die Nadeln immer mal wieder mit einem Wassernebel besprühen. Auch ein Esslöffel Zucker im Wasser kann laut den Erfahrungen der Schutzgemeinschaft helfen, den Baum länger frisch zu halten. Andere Experten gehen davon aus, dass sowohl Zucker wie auch Frischhaltemittel nichts bringen, aber sie sind eben auch nicht schädlich für den schönen Christbaum.