Höxters Schützen wollen auch 2020 durch die Stadt ziehen. Am Schützenfestsonntag regieren Frank Wiesemann und Christine Timmermann. Das kleine Foto zeigt das Königsschießen 1595 an einer Hauswand in der Albaxer Straße. Foto: Harald Iding

Von Michael Robrecht

Der Kommandeur der Gilde, Major Thomas Schöning, hat sich jetzt in einem Schreiben an die gut 1000 Mitglieder der vier Kompanien gewandt und hofft auf viele Unterstützer für die Jubiläumsjahrplanungen. Nach ersten konkreten Überlegungen werde das Jubeljahr anders als die 400-Jahrfeier 1995 ablaufen. Man gehe weg von einem riesigen Jubiläumsumzug hin zu mehreren Veranstaltungen über das Jahr verteilt, schildert Thomas Schöning.

Am 25. Januar will die Gilde den Aktiven der vier Kompanien im Saal des Gasthauses »Paulaner« im »Landsknecht«-Gebäude ab 19 Uhr den Grobablauf 2020 näher bringen. »Wir wollen frühzeitig Arbeitskreise für die Vorbereitung und die Durchführung der einzelnen Veranstaltungen bilden«, erklärt Thomas Schöning. Er freue sich sehr auf das Jubiläumsfest und hoffe auf viele Mitstreiter. »Nur wenn alle gemeinsam anpacken, und wir brauchen die Unterstützung aller vier Kompanien und möglichst vieler Schützenbrüder, wird das Jahr 2020 ein Erfolg«, meint der Kommandeur.

Im Bataillonsvorstand und in den Kompanien wird seit längerer Zeit an einem Rahmen für 2020 gearbeitet. So soll es im Januar’20 eine Bataillonswanderung geben. Für den Februar sind Vortragsveranstaltungen zum Gildebestehen vorgesehen. Im März wird ein Jubiläumsbier angesetzt. Zudem ist ein Kreisschützentag mit Empfang in Höxter geplant; ferner wird eine Ausstellung »425 Jahre Gilde« erarbeitet. Im April sollen alte Filme von Jubiläumsfesten wie 1995 (Umzug) und 1970 (375 Jahre und Pankgrafen in Höxter) gezeigt werden. Im Mai planen die Gildekompanien Feldlager und einen Auftritt des Heeresmusikkorps sowie Stadtführungen, die an die Geschichte von Schützen und Militär erinnern. Am Samstag, 27. Juni 2020, wird ein neuer Schützenkönig ausgeschossen. Von Freitag, 3. bis Montag, 6. Juli, soll das Schützenfest anlässlich des 425-Jährigen gefeiert werden: Königspaar am Sonntag sind Frank Wiesemann und Christine Timmermann. Am Montag tritt ein neues Königspaar sein Amt an.

Das Festprogramm 2020 läuft noch einmal ähnlich wie 2018 ab: Der Montag bleibt Festtag, am Dienstag sind wie immer Nachfeiern in den Kompanielokalen.

Die Schützengilde plant weiter noch im September eine Dankeschönfeier und im Oktober aus Anlass des Jubiläums einen Schützenball. Die Gilde sucht schon jetzt für alle Veranstaltungen rund um das Fest Freiwillige.

Wichtig ist den Schützen, dass beim Auftakttreffen im Januar erstmals intensiver über die Programmvorschläge gesprochen wird und Ergänzungen und weitere Vorschläge gesammelt werden. Thomas Schöning schreibt in seinem Weihnachtsbrief: »In den vergangenen Monaten haben viele Mitglieder aus allen Kompanien bereits Vorschläge zur Gestaltung des Festes gemacht. Nur mit Euren Ideen ist es möglich, das Fest so vorzubereiten und zu gestalten, dass es für alle unvergesslich wird. Aus den Vorschlägen der Mitglieder haben die Kompaniechefs und der Stab in diesem Herbst einen Grobablauf des ganzen Jubiläumsjahres erarbeitet.«

Im Jahr 2019 gibt es kein Schützenfest, jedoch ist für Freitag, 23. August, ab 20 Uhr in der Stadthalle die alle zwei Jahre stattfindende Generalversammlung mit Neuwahlen angesetzt worden. Samstag, 24. August (letztes Wochenende der Sommerferien 2019), ab 20 Uhr, folgt dann das Sommerfest der Gilde in der Stadthalle.