Von Harald Iding

Beide nehmen für einige Wochen an der ersten Tandemklasse in Höxter teil – freiwillig. Die Bereitschaft, die Probleme gemeinsam anzupacken und den Schulalltag zu meistern, sei Grundvoraussetzung für die Teilnahme – begleitet vom Tandem-Klassenlehrer Hendrik van Kampen und der Schulsozialarbeiterin Tatjana Holtwick. Dabei verpflichtet sich stets ein Elternteil oder eine andere wichtige Bezugsperson mit erzieherischen Funktionen, jeden Freitagvormittag bis zur Mittagszeit am Projekt teilzunehmen.

2000 Euro zum Klettern, Kochen oder Backen

Im eigens dafür zur Verfügung gestellten Kunstraum der Sekundarschule Höxter gab es jetzt eine kleine Feierstunde. Denn nachdem sich das zielführende Projekt in den vergangenen Wochen nach dem Startschuss bereits etabliert hat, erfolgte nun im Beisein von Ehrengästen und Akteuren die offizielle Eröffnung der Tandemklasse – mit tollen Musikbeiträgen und lobenden Reden.

Dabei überreichte Janina Thiele von der GWH (Gas- und Wasserversorgung Höxter) einen großen Scheck über 2000 Euro an die beiden Betreuer van Kampen und Holtwick (Diplomsoziologin), die sich im Namen der Schüler herzlich für die Unterstützung bedankten. Das gespendete Geld würde von ihnen vielfältig eingesetzt, zum Beispiel für den Besuch einer Kletterhalle oder ein gemeinsames Kochen und Backen.

Klassenverbund auf Zeit

»Zusammen die Herausforderungen meistern« – dieser Ansatz stärke sowohl Schüler wie Elternteile. Holtwick: »Der bisherige Erfolg liegt wohl darin begründet, dass alle – Schüler, Eltern, Betreuer und Fachlehrer – an einem Stang ziehen!« Oberste Gebot sei die gegenseitig wertschätzende Grundhaltung. Das kann auch direkt positive Auswirkungen auf das Leben außerhalb der Schule haben. Die Zeichen stehen gut, dass alle Seiten dauerhaft von dem außergewöhnlichen »Klassenverbund auf Zeit« profitieren. Jeder Schüler in der Sekundarschule habe die Chance, dort bis zu zwei Monate lang jeden Freitag die Tandemklasse zu besuchen. Die ersten Ergebnisse seien sehr positiv. Der provisorische Startschuss fiel vor Monaten mit acht Schülerinnen und Schülern. In der Klasse geht es zum Beispiel um einfache Ziele wie Pünktlichkeit sowie die Klassen- und Familienregeln einzuhalten. »Mein Sohn kann sich kaum konzentrieren. Er verhält sich oft wie ein Klassenclown und ist überdreht. Hier erlebe ich ihn direkt in einer Schulsituation und kann reagieren. Diesen Einblick hatte ich vorher nicht«, berichtete eine Mutter.

Sie sei sehr froh, unabhängig von allen Verpflichtungen einige Stunden in der Klasse »nur mit ihrem Sohn verbringen zu dürfen« – im Kontext der Mitschüler aus den Jahrgängen 5 bis 8. Die Tandemklasse sei langfristig ausgelegt. Sobald einer ausgestiegen sei, komm ein neuer dazu – damit möglichst viele Schüler davon profitieren. Vize-Schulleiterin Christiane Hoffmann: »Wöchentlich gibt es eine Bilanz der Einzelergebnisse von den Fachlehrern. Die Schüler werden so im Arbeits- und Sozialverhalten gezielt trainiert – und gewinnen wieder richtig Lust, etwas zu lernen!«

Kommentar von Harald Iding

Der erste Gedanke, der einem durch den Kopf geht, ist: »Warum hat eigentlich nicht jede Schule so eine Tandemklasse?« Hier werden einmal pro Woche Schüler individuell und auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet gefördert – nicht nur von einem Lehrer und einer ebenso hoch motivierten Sozialarbeiterin, sondern auch von den Eltern selbst. Die sitzen mit ihnen in der Schule. Einfach klasse! So werden die Ziele besser erreicht, Vertrauen wird gewonnen und Einblick in den Schulalltag gewährt. Eltern wie Schüler gehen einen Vertrag ein – und erhalten eine echte Chance.